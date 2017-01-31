Школьников и студентов приглашают на курсы юного юриста

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Совет ветеранов Министерства внутренних дел и внутренних войск РС (Я) приглашают на курсы «Школа юного юриста». Слушателями могут стать учащиеся 5-11 классов СОШ г. Якутска, студенты средних и высших учебных заведений.

Цель проекта: привитие юридической грамотности с юных лет; повышение правовой культуры учащихся; помощь в профориентации; содействие в формировании в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности.

Занятия будут проводить опытные педагогоги, сотрудники и ветераны МВД РС(Я), а также государственные гражданские служащие. Они ознакомят с основными законами страны, юридическими профессиями и формами правового образования. Слушатели получат представление о практической деятельности органов правосудия, полиции, народных дружин, также примут участие в юридическом конкурсе.

Первое занятие пройдет 7 февраля в 15 ч.00 м. в Гостиной дружбы народов ДДН им. А.Е. Кулаковского (улица Пояркова, дом 4) на тему «История Якутской милиции» с участием председателя совета ветеранов МВД и внутренних войск РС(Я), подполковника милиции в отставке Анатолия Егоровича Генерова и кандидата исторических наук, директора музея МВД РС(Я) Александра Ивановича Яркового.

Второе занятие пройдет 21 февраля.

Слушателями могут стать учащиеся 5-11 классов школ Якутска, студенты средних и высших учебных заведений.

По итогам занятий выдается сертификаты слушателя.

Взнос — 500 рублей. Приглашаем всех желающих участвовать в работе «Школы юного юриста».

Прием заявок по тел.: 8-924-661-70-16

Телефон для справок: 32-83-60

Телефон-факс: 32-80-77