Школьники в Год экологии напишут письма о сохранении природы России и Амурских тиграх

Главной темой XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017» оргкомитетом определена совместная номинация Почты России и МГУ им. М.В. Ломоносова «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет». Также Почта России совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации объявила новую тему, посвященную Году экологии: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России».

Вопросам охраны природы будет также посвящена номинация «У меня дома живет амурский тигр», которая ориентирована для учащихся средних и младших классов. Второй год подряд она проводится Почтой России при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Детские письма и рисунки, посвященные проблеме сохранения окружающей среды и другим темам конкурса, будут приниматься до 15 августа 2017 года.

В традиционном ежегодном конкурсе появилась еще одна новая номинация: «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог (-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?». Эта номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 1 апреля 2017 года.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 11 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.

Номинации XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017»:

1. «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет» (совместно с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова)

2. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ).

3. «Году экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохранить природу России» (совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации).

4. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

5. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

6. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).

7. «У меня дома живет амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

8. «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?», номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 01 апреля 2017 года.

9. «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…» (совместно с «Почта Банк»).

10. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с еженедельным детским изданием «Классный журнал»).

11. Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» – проводится ежегодно с 2002 года. Организаторами конкурса являются Почта России, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Профсоюз работников связи России и Учительская газета.

Партнерами конкурса выступают Министерство обороны России, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Комитет Государственной Думы РФ по образованию и науке, Роскосмос, Фонд социально-культурных инициатив, Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра, Московский дом соотечественника, ПАО «Почта Банк», Союз писателей России, Союз журналистов России, Союз ветеранов России, Всероссийское педагогическое собрание, Российская государственная детская библиотека.

Информационную поддержку оказывают медиахолдинг «Звезда», журналы «О, русская земля», «Юный художник», «Классный журнал».