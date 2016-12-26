«Сахатранснефтегаз» проводит акцию «Прощеные дни» до 31 декабря

Сахатранснефтегаз с 16 по 31 декабря объявил акцию «Прощеные дни» для физических лиц. Потребители при полном погашении задолженности освобождаются от пеней за просрочку платежей.

В период проведения акции касса УГРС АО «Сахатранснефтегаз», расположенная по адресу: г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.64, работает в следующем режиме:

по будням — с 08.00 до 18.00 без перерыва;

по субботам – с 09.00 до 17.00 без перерыва

31 декабря — с 09 -14 без перерыва.

Кроме того, платежи за газ можно производить:

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» http://aostng.ru/;

— в кассах Энергосбыта ПАО АК «Якутскэнерго»;

— в отделениях почтовой связи;

— в кассах ООО «Расчетно-кассовый центр ЖКХ»;

— через терминалы и систему «Сбербанк-Онлайн» ПАО «Сбербанк России»;

— через терминалы АО «Газпромбанк»;

— в кассах АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

Отметим, что АО «Сахатранснефтегаз» снабжает природным газом более 1,6 тыс. предприятий-потребителей республики, 147 управляющих компаний и ТСЖ для нужд отопления и пищеприготовления, количество частных домов с газовым отоплением составляет более 60 тыс.