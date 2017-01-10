С Якутии стартует самый масштабный проект Russian Startup Tour-2017

Технопарк «Якутия» продлил прием заявок на участие в Open Innovations Startup Tour-2017, который пройдет 30-31 января в Якутске, до 15 января.

«Проект Russian Startup Tour 2017 – это не только площадка по поиску перспективных инновационных проектов и первая ступенька для команды изобретателей на пути к мечте. Это реальная возможность выиграть смелым проектам — 2 миллиона рублей!» — отметили в Технопарке «Якутия».

Также стартап тур – это не только конкурс проектов, но и огромная образовательная программа, общение с менторами и гуру бизнеса, причем бесплатно.

Крупнейшие спикеры и менторы расскажут, как сделать проект успешным, на примере падений и взлетов вдохновят развивать свой проект. Участники познакомятся со существующими инструментами поддержки, которые существуют для инновационных компаний в России и получат к ним доступ.

Вас ждут лекции и мастер-классы от лучших практиков: обзор глобальных технологических трендов, векторов развития бизнеса и навыков, которые для этого необходимы, совершенствование профессиональных и личных качеств предпринимателей.

Вы можете сами заранее спланировать встречи с самыми интересными участниками и экспертами тура, забронировав их по системе MatchMaking на сайте startup-tour.ru. Все «герои тура» доступны для общения и обмена опытом.

И еще одно важное сообщение: участие в конкурсе даст возможность стать полуфиналистом крупнейшей стартап-тусовки Восточной Европы Startup Village – самой яркой и неформальной конференции.

Как сказал генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров о проводимом Startup Tour в интервью news.ru: «Будущие «Стивы Джобсы» интересны, но не менее важно вдохновить еще тысячи человек! Я знаю, что для регионов Startup Tour – главное мероприятие года по этой теме. И после нашего отъезда города, регионы меняются. Мы сеем зерна будущего успеха, и некоторые из них прорастают».

Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут бесплатно все желающие. Достаточно заполнить заявку на участие Open Innovations Startup Tour-2017 в г. Якутск на сайте startup-tour.ru до 16 января, зарегистрироваться, заполнить анкету участника и приложить презентацию проекта.

Контактные данные 40-19-93. Более подробная информация на официальном сайте Технопарк «Якутия» tpykt.ru