Режим работы Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» в праздничные дни

В «Стерх-Сахамедстрахе» утвердили график работы в праздничные дни.

АО РСК Стерх

• Офис по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 50.

30 декабря: 09 до 13 чч.

Выходные дни: 31 декабря – 8 января

Агенты

• ТЦ «Норд», Лермонтова, 47, 4 этаж.

30 и 31 декабря: с 9 до 18 чч. С 3 по 9 января: с 9 до 19 чч.

• Каландаришвили, 5, каб. 102.

30 и 31 декабря: с 9 до 18 чч. Со 2 по 9 января: с 10 до 18 чч.

• ул. Новокарьерная, 18.

30 и 31 декабря: с 9 до 18 чч. С 03 по 9 января: с10 до18 чч.

• 4 ул. Чайковского, 13.

30 и 31 декабря: с 9 до 18 чч. С 03 по 9 января: с10 до18 чч.

• Объездное шоссе, 4 км, строение 12.

30 и 31 декабря: с 9 до 18 чч. С 3 по 9 января: с 10 до 20 чч.

Агенты, работающие круглосуточно, все дни

• ул. Бестужева-Марлинского, 4. К.т: 258825; 89142285216

• офис на колесах: 705060

• офис на колесах: 700230

• офис на колесах: 260612; 89241734049

• круглосуточно: 759399

АО СМК «Сахамедстрах»

• Зал оформления и выдачи полисов ОМС по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 44А, 2 этаж.

30 декабря: 09.00 -17.00 чч. Без перерыва на обед

31 декабря: 09.00 -15.00 чч. Без перерыва на обед

3 и 6 января: 09.00 -15.00 чч. Без перерыва на обед

Лицензия АО СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 9 ноября 2016 г.

Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ №3983 от 22 сентября 2015 г.