Режим работы Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» в праздничные дни

В «Стерх-Сахамедстрахе» утвердили график работы в праздничные дни.
АО РСК Стерх
• Офис по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 50.
30 декабря: 09 до 13 чч.
Выходные дни: 31 декабря – 8 января
Агенты
• ТЦ «Норд», Лермонтова, 47, 4 этаж.
30 и 31 декабря: с 9 до 18 чч. С 3 по 9 января: с 9 до 19 чч.
• Каландаришвили, 5, каб. 102.
30 и 31 декабря: с 9 до 18 чч. Со 2 по 9 января: с 10 до 18 чч.
• ул. Новокарьерная, 18.
30 и 31 декабря: с 9 до 18 чч. С 03 по 9 января: с10 до18 чч.
• 4 ул. Чайковского, 13.
30 и 31 декабря: с 9 до 18 чч. С 03 по 9 января: с10 до18 чч.
• Объездное шоссе, 4 км, строение 12.
30 и 31 декабря: с 9 до 18 чч. С 3 по 9 января: с 10 до 20 чч.
Агенты, работающие круглосуточно, все дни
• ул. Бестужева-Марлинского, 4. К.т: 258825; 89142285216
• офис на колесах: 705060
• офис на колесах: 700230
• офис на колесах: 260612; 89241734049
• круглосуточно: 759399
АО СМК «Сахамедстрах»
• Зал оформления и выдачи полисов ОМС по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 44А, 2 этаж.
30 декабря: 09.00 -17.00 чч. Без перерыва на обед
31 декабря: 09.00 -15.00 чч. Без перерыва на обед
3 и 6 января: 09.00 -15.00 чч. Без перерыва на обед
Лицензия АО СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 9 ноября 2016 г.
Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ №3983 от 22 сентября 2015 г.