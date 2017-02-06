Председатели постоянных комитетов Ил Тумэна примут граждан по личным вопросам

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) 7 февраля в 15.00 часов состоится приём граждан по личным вопросам.

Граждан примут председатели постоянных комитетов Ил Тумэн по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев, по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Романов, по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Корякин.

Запись на приём производится в Общественной приёмной парламента Якутии по адресу город Якутск, ул. Ярославского, д. 24/1, каб.105.

Напоминают, для записи на приём к народному депутату необходимо подать письменное заявление в произвольной форме с указанием своих данных и изложением сути обращения. Подробную информацию можно узнать по телефону Общественной приёмной Ил Тумэн: 8 (4112) 43-52-44.