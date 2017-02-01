По дороге домой: В Москве откроется фотовыставка о велопутешествии Москва-Мирный

В Москве откроется выставка фоторабот о ста днях, проведенных якутянами в пути из Москвы на родину — в город Мирный.

Команда велопробега The Long Way Home при поддержке Администрации Мирнинского района Якутии приглашает любителей художественной фотографии на фотовыставку «По дороге домой: велопутешествие Москва-Мирный» в «Московский дом национальностей», которая пройдет с 1 по 17 февраля. Открытие выставки состоится 6 февраля в 17.00.

Все фотографии были сделаны летом 2016 года во время социально-культурного велопробега The Long Way Home, организаторами и участниками которого стали трое друзей из алмазной столицы — Мирного. Ребята проехали более 6.000 км, провели в дороге 111 дней и посетили 14 регионов России. В пути путешественники встречались с молодежью и представителями местных администраций, знакомились с местным колоритом и природой региона.

Автор снимков, Александр Вигандт, давно занимается фотографией. Он запечатлел каждый день путешествия, передав в снимках величие и уникальность российской природы и многогранность культуры жителей страны. В объективе Александра не только любимые туристические хиты, но и пока не такие популярные, но, несомненно, заслуживающие внимания места.

Цель фотовыставки – показать туристический потенциал регионов России, привлечь внимание к внутреннему туризму, рассказать о жизни россиян, а также напомнить представителям регионов, проживающих в Москве, о малой Родине.