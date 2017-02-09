Педагоги республики участвуют в конкурсе с призовым фондом 30 млн рублей

Дошкольные педагоги и студенты из 81 региона Российской Федерации уже подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе им.Л.С.Выготского. От Республики Саха (Якутия) на конкурс подано 4 заявки. Призовой фонд конкурса – 30 млн рублей, сообщили в «Рыбаков фонде».

Самыми активными регионами по количеству полученных заявок от педагогов являются Красноярский край, Москва, Свердловская, Нижегородская области и Забайкальский край. Больше всего заявок от студентов получено из Новосибирской области, Москвы, Удмуртской республики, Красноярского края и Волгоградской области. На сегодняшний день в конкурсе участвуют студенты из 61 ВУЗа 44 регионов России.

Прием заявок будет завершен 14 февраля, подведение итогов состоится 26 апреля 2017 года. Педагоги дошкольного образования и студенты 5 курсов педагогических специальностей еще могут принять участие в конкурсе.

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«РЫБАКОВ ФОНД» — семейство организаций, составляющих экосистему для поддержки совместного использования ресурсов общества для укрепления общественных благ. Фонд основан Игорем и Екатериной Рыбаковыми в 2015 году и действует по принципу активной филантропии: локализует задачи по улучшению российского общества и экономики, а затем сам инициирует и разрабатывает программы для решения этих задач. Программы фонда направлены на модернизацию отечественного образования, поддержку социальных проектов, популяризацию предпринимательства. Миссией образовательного направления «РЫБАКОВ ФОНД» является создание социальной образовательной среды, дающей возможность и мотивирующей каждого к непрерывному саморазвитию и максимальной̆ реализации своего потенциала на благо общества.