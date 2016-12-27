Определена дата проведения «Этигэн Хомус-2017»

17-я церемония вручения музыкальной премии «Этигэн Хомус» пройдет 24 февраля 2017 года на сцене Государственного театра оперы и балета имени Д.Сивцева-Суорун Омоллоона. А гала-концерт победителей и других звезд якутской эстрады традиционно пройдет на следующий день, 25 февраля.

Грандиозное музыкальное событие, которое подводит музыкальные итоги уходящего года, соберет яркое созвездие самых лучших исполнителей, авторов и их поклонников.

Заказаны статуэтки из чароита и серебра, изготавливаются рекламные ролики, афиши, тщательно подбирается кандидатура режиссера — организаторы готовятся в 17-й раз провести мероприятие на самом высоком уровне и подарить зрителям настоящий праздник песни и таланта.

Напомним, что премия «Этигэн Хомус» вручается по 5 номинациям. Номинанты выявляются путем народного голосования, а лучших из них выбирает жюри. Также ежегодно премией отмечается человек, внесший особый вклад в развитие якутской песни.

Итак, 24, 25 февраля любителей якутской песни ждет самое грандиозное шоу наступающего года «Этигэн Хомус-2017».