Онлайн-трансляция: Отвечает ли система образования современным вызовам

В республиканском медиа-центре 23 августа с 14.00 дискуссионный клуб «Политрук» проводит заседание на тему «Отвечает ли существующая система образования современным мировым вызовам?». Смотрите онлайн-трансляцию на портале ЯСИА.
|Эксперты:
|Саввин Петр Афанасьевич, заведующий отделением дистанционного и сетевого образования Института непрерывного профессионального образования СВФУ им. М.К. Аммосова.
|Участники:
|Аммосов Петр Револьдович, секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии Якутского республиканского регионального отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Ефремов Айтал Климентович, член Регионального отделения в Республике Саха (Якутия) Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;
Парахин Гаврил Павлович, руководитель Якутского регионального отделения политической партии «ЛДПР — Либерально демократической партии России»;
Тихонов Айсен Анатольевич, руководитель Регионального отделения в Республике Саха (Якутия) Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» (Партия Роста);
Торохова Анна Дмитриевна, член Регионального отделения Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» в Республике Саха (Якутия).