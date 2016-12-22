Объявлен конкурс на создание логотипа молодёжного фестиваля «Мирный поёт о Мире»

В 2017 году в Мирном состоится XVIII фестиваль «Мирный поёт о мире», который станет одним из крупнейших мероприятий Года молодёжи в Якутии.

Событие, охватывающее широкий спектр творческой деятельности молодёжи с 1980 года, вовлекает в череду незабываемых событий около 700 человек со всех уголков Якутии, России и зарубежных стран.

Подготовка к фестивалю в полном разгаре, сообщили организаторы. В дирекции фестиваля уже начали работу 15 групп молодых активистов по различным направлениям.

С 9 января объявлен конкурс на разработку логотипа восемнадцатого фестиваля. Стать участником творческого конкурса может каждый, для этого необходимо до 10 февраля 2017 года направить свой вариант логотипа культового молодёжного фестиваля и заявление от автора об участии в конкурсе.

От одного автора на конкурс принимается не более трёх проектов логотипа на CD-диске с чёрно-белым и цветным вариантами, с краткой пояснительной запиской об идее своего эскиза логотипа.

Конкурсные материалы принимаются в районный комитет молодёжи Администрации МО «Мирнинский район» по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия) ул. Ленина 19, каб. 105 или на эл. почту rkm-mirny@mail.ru.

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Награждение по итогам конкурса состоится в торжественной обстановке, где автор логотипа получит денежное вознаграждение в размере 10 000 тысяч рублей, а двум лучшим конкурсантам вручат поощрительные призы.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте www.алмазный-край.рф и в официальной группе фестиваля «Вконтакте» vk.com/mirnypoetomire .