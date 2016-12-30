О режиме работы регистрационно-экзаменационного отдела госавтоинспекции

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В период новогодних и рождественских праздников регистрационно-экзаменационный отдел МРЭО ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) будет работать по следующему графику:

регистрационное отделение
04.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 18.00ч, осмотр – с 9.00ч. до 16.00ч.
05.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 18.00ч, осмотр – с 9.00ч. до 16.00ч.

6, 7, 8 января – выходные дни

09.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 18.00ч, осмотр – с 9.00ч. до 16.00ч.
С 10.01.2017г. прием документов в обычном режиме

экзаменационное отделение
04.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 16.00ч.
05.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 16.00ч.

6, 7, 8 января – выходные дни

09.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 16.00ч.
С 10.01.2017г. прием документов в обычном режиме

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