О режиме работы регистрационно-экзаменационного отдела госавтоинспекции

В период новогодних и рождественских праздников регистрационно-экзаменационный отдел МРЭО ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) будет работать по следующему графику:

регистрационное отделение

04.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 18.00ч, осмотр – с 9.00ч. до 16.00ч.

05.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 18.00ч, осмотр – с 9.00ч. до 16.00ч.

6, 7, 8 января – выходные дни

09.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 18.00ч, осмотр – с 9.00ч. до 16.00ч.

С 10.01.2017г. прием документов в обычном режиме

экзаменационное отделение

04.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 16.00ч.

05.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 16.00ч.

6, 7, 8 января – выходные дни

09.01.2017г. – прием документов с 9.00ч. до 16.00ч.

С 10.01.2017г. прием документов в обычном режиме