О режиме работы медицинских организаций в праздничные дни

Администрация города Якутска сообщила о режиме работы медучреждений столицы с 31 декабря по 8 января.

Поликлиники Якутска:

1 и 7 января 2017 года – прием участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, ВОП с 09:00-12:00ч, прием вызовов до 15:00ч.;

31 декабря, 2 — 6 января и 8 января — прием участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, ВОП с 09:00-15:00ч, прием вызовов до 15:00ч.

3 и 6 января – прием узких врачей-специалистов, КЭК, клинической лаборатории, диагностических служб с 09:00 до 15:00ч.

Травматологические пункты:

• Детское отделение:

31 декабря, 1, 7, 8 января прием проводится круглосуточно в приемном покое ГБУ РС(Я) «РБ №1-НЦМ» по адресу: Сергеляхское шоссе, дом 2.

2, 3, 4, 5, 6 января прием проводится с 09:00-12:00 в травматологическом отделении ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» по адресу: улица Кирова, дом 19.

• Взрослое отделение:

Прием проводится с 31 декабря по 8 января круглосуточно

по адресу: улица Петра Алексеева, дом 64/1.

Стоматологические поликлиники г.Якутска:

• Детское отделение:

31 декабря – прием проводится с 09:00 до 15:00;

1 января – прием проводится с 10:00 до 14:00;

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – прием проводится с 09:00 до 15:00;

по адресу: улица Ярославского, дом 6/3.

• Взрослое отделение:

31 декабря, 1,2,4,7, 8 января – прием проводится с 09:00 до 13:00;

3, 5, 6 января – прием проводится с 09:00 до 15:00;

по адресу: улица Федора Попова, дом 16.

Прием больных с острой болью будет проводиться без записи согласно графику работы.