О режиме работы касс Энергосбыта в праздничные дни

Пункты приема платежей Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» для удобства клиентов будут работать 31 декабря.

В последний день уходящего года можно произвести платежи в следующих кассах Энергосбыта:

— Центр обслуживания потребителей, ул. Ф. Попова, 21 – с 08.00 до 15.30, без перерыва;

— ул. Курнатовского, 1/2А – с 09.00 до15.00, без перерыва;

— рынок «Манньыаттаах», ул. Рыдзинского, 24 – с 09.00 до 14.00, без перерыва;

— «Холбос», ул. Крупской, 19 – с 09.00 до 14.30, без перерыва;

— «1000 мелочей», ул. Октябрьская, 25 – с 10.00 до 15.30, без перерыва;

— 202 мкр, корп. 15А – с 10.00 до 14.50, без перерыва;

— ул. Каландаришвили, 25 – с 09.00 до 15.15, без перерыва;

— ул. С. Данилова, 3/2 – с 10.00 до 14.50, без перерыва.

Ряд касс Энергосбыта будет работать и в январские каникулы – 4, 5 и 6 января 2017 года:

— Центр обслуживания потребителей, ул. Ф. Попова, 21 – с 09.00 до 18.00, без перерыва;

— ул. Курнатовского, 1/2А – с 10.00 до 17.00, без перерыва;

— рынок «Манньыаттаах», ул. Рыдзинского, 24 – с 10.00 до 18.00, без перерыва;

— «1000 мелочей», ул. Октябрьская, 25 – с 10.00 до 17.00, без перерыва;

— «Холбос», ул. Крупской, 19 – с 10.00 до 17.00, без перерыва;

— ул. Каландаришвили, 25 – с 10.00 до 17.00, без перерыва.

Напоминаем, что до конца 2016 года действует акция, в ходе которой граждане – потребители могут оплатить потребленные энергоресурсы без уплаты пени.

За справками обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8-4112) 498-498.

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» поздравляет всех жителей республики с наступающими новогодними праздниками и желает крепкого здоровья, стабильности, мира, семейного тепла и благополучия!