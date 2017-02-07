Начался прием заявок на участие в деловой игре «Министр»

Начался прием заявок на участие в IX Республиканской Деловой игре «Молодежь инновационно-стратегический ресурс Республики Саха (Якутия) (Министр)». Игра пройдет 30 марта — 2 апреля на базе Малой академии наук в селе Чапаево Хангаласского улуса.

Стать участником игры можно следующими способами:

1 вариант: Подать заявку через автоматизированную информационную систему (АИС) «Молодежь России»ais.fadm.gov.ru (необходимо: зарегистрироваться на сайте, подать заявку на участие в мероприятии).

2 вариант: Направить анкету на почту 420255@list.ru (с пометкой «МИНИСТР-2017»).

3 вариант: принять участие в Зональной игре.

Подробную информацию можно найти на сайте министерства minmol.sakha.gov.ru в разделе «Основные события 2017 года» или по контактному номеру 507-124 (Иванова Ирина Аркадьевна).

Деловая игра проводится в Республике начиная с 2009 года по инициативе Главы Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова. Целью игры является создание условий эффективного использования научного и творческого потенциала молодежи для реализации инновационных проектов, направленных на решение практических задач социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и формирование резерва управленческих кадров республики. Всего за 8 лет в Деловой игре приняло участие 55 команд, 844 человека с различных отраслей экономики республики, студенты ВПО и СПО, школьники, молодые предприниматели, молодые ученые и другие. За годы проведения Деловая игра показала, что является реальной площадкой по формированию резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия). Участники Деловых игр, в дальнейшем получают возможность проявить себя на управленческом уровне. Всего за 8 прошедших игр назначения в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления получили 129 участников Деловых игр.