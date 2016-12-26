На телеканале «Страна» 26 декабря стартует «Неделя Якутии»

На телеканале «Страна» стартует масштабный проект «Неделя региона. Якутия» 26 декабря. Программы будут выходить в течение семи дней. Примечательно, что он создан при содействии журналистов республики.

Якутия – самая крупная республика на территории Российской Федерации. Здесь на долю местной промышленности приходится более 80% всех добываемых алмазов. Особой гордостью Якутии является их уникальная огранка.

Самым крупным гранильным предприятием и визитной карточкой республики является ГК «ЭПЛ. Якутские бриллианты». Ювелирный и алмазогранильный заводы компании расположены в Якутии. В них трудятся более 400 сотрудников. Ювелирная сеть компании насчитывает порядка 50 фирменных салонов по всему миру. Высокая корпоративная культура, профессионализм, умение находить правильные управленческие решения на конкурентном, постоянно меняющемся рынке — это кредо компании.

«Мы работаем для того, чтобы якутские бриллианты покорили сердца всех людей мира» — слоган ЭПЛ. Вот уже более четверти века предприятие является бесспорным лидером в России по экспорту бриллиантов за рубеж. О том, какие перспективы открываются перед компанией и об истинной уникальности якутской огранки подробно можно узнать из цикла «Неделя Якутии» на телеканале «Страна».

Дата выходов «Якутская огранка» в эфир с 26 декабря:

26 декабря — 12:50

27 декабря — 00:50

28 декабря — 15:50

29 декабря — 01:15

30 декабря — 14:40, 03:50

31 декабря — 18:50

Телеканал «Страна» Вы можете смотреть в крупнейших спутниковых и кабельных сетях: «Ростелеком», «Триколор», «НТВ+», «Акадо», «Телекарта» и др.

Также на сайте и портале «Сделано у нас» есть возможность просмотра в прямом эфире:

http://strana-tv.ru/live.php

http://sdelanounas.ru/stranatv/

Ссылки на эфирную программу и размещение в ютуб-канале и социальных сетях 26 декабря.