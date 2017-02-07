Молодежная Ассамблея народов республики проводит конкурс на создание фирменного логотипа

Молодежная Ассамблея народов Республики Саха (Якутия) проводит конкурс на создание фирменного логотипа (эмблемы) организации. Цель — активизация творческой деятельности молодежной аудитории республики, привлечение внимания общественности к деятельности Молодежной Ассамблеи народов республики.

Участвуют как профессиональные дизайнеры, так и любители, в том числе целые коллективы. Можно направить неограниченное количество проектов.

Проекты направляются в адрес Молодежной Ассамблеи: г. Якутск, ул. Ленина 22, каб. 606, Федоровой Гульнаре Эдуардовне с пометкой «на конкурс логотипа» или на электронный адрес ассамблеи mansakha@mail.ru в формате JPG.

Итоги конкурса будут подведены на I «Межнациональном молодежном форуме Якутии», который пройдет в июне текущего года в рамках V Съезда Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия).

Положение «О проведении конкурса на создание логотипа

молодежной Ассамблеи народов РС (Я)»

1. Общие положения

В целях активизации творческой деятельности молодежной аудитории республики, привлечения внимания общественности к деятельности Молодежной Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) (далее – Молодежной Ассамблеи) проводит конкурс на создание логотипа Молодежной Ассамблеи (далее — Конкурс).

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и критерии отбора победителей.

Конкурс направлен на решение следующих задач:

— привлечение широкого круга молодых художников, дизайнеров к созданию проектов логотипа Молодежной Ассамблеи;

— поиск новых идей и дизайнерских решений в формировании позитивного имиджа Молодежной Ассамблеи.

Участниками Конкурса могут стать как отдельные авторы, так и творческие коллективы. Возрастная категория участников Конкурса от 14 до 30 лет.

Представленные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.

2. Порядок представления заявки на конкурс

Проекты направляются в адрес Ассамблеи: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ленина 22, каб. 611, Федоровой Гульнаре Эдуардовне с пометкой «на конкурс логотипа» или на электронный адрес ассамблеи mansakha@mail.ru в формате JPG.

Проекты, представленные по истечении объявленного срока приема, не принимаются и в Конкурсе не участвуют.

На Конкурс представляются:

— проекты логотипа (несколько концепций и цветовых решений).

Исполнение может быть оформлено любыми изобразительными средствами, включая компьютерную графику.

Работы на бумажном носителе оформляются на формате А4.

Работы, отправленные через электронную почту, принимаются в формате JPG с пометкой «логотип на конкурс»

Формат файлов — CDR, JPG. Для растровых изображений — цветовая система CMYK, размер изображения: 300 мм по горизонтали на 200 мм по вертикали, разрешение 200-300 dpi.

Каждая работа должна сопровождаться следующей информацией об авторе (коллективе авторов):

— Ф.И.О.;

— возраст;

— место учебы/работы;

— контактный телефон/адрес.

От одного автора (коллектива авторов) принимается неограниченное количество проектов.

Форма заявки прилагается.

Срок принятия заявок — с 1 февраля по 1 марта 2017 года

3. Оценка проектов

Конкурсная комиссия оценивает проекты по следующим критериям:

— качество исполнения работы;

— сочетаемость образа с деятельностью Молодежной Ассамблеи (основная деятельность Молодежной Ассамблеи направлена на консолидацию и укрепление единства многонациональной молодежи Республики Саха (Якутия);

— выразительность и узнаваемость образа;

— креативность (новизна идеи, оригинальность);

— грамотность композиционного решения.

По каждому критерию может быть выставлено максимум 10 баллов. Победившим признается проект, набравший максимальное количество баллов.

4. Порядок работы конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия состоит из членов Совета Молодежной Ассамблеи и представителей творческих профессий по согласованию. Состав конкурсной комиссии утверждается решением Совета Молодежной Ассамблеи.

Возможно дополнительное проведение интернет-голосования среди десяти лучших отобранных работ.

Далее конкурсная комиссия, учитывая мнение, интернет-пользователей рассматривает проекты, представленные на Конкурс, подводит его итоги и выносит решение об определении победителей Конкурса. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем более чем половины от общего числа членов конкурсной комиссии.

Решения принимаются простым большинством открытым голосованием.

Решение конкурсной комиссии об определении победителей Конкурса утверждается решением Совета Молодежной Ассамблеи.

5. Итоговые мероприятия и поощрение победителя.

Итоги конкурса доводятся до сведения участников Конкурса и общественности.

Итоговые мероприятия Конкурса включают в себя церемонию награждения победителя и трех лучших работ ценными призами и дипломами Молодежной Ассамблеи.

Приложение

Заявка на участие в конкурсе по созданию логотипа Молодежной Ассамблеи народов

Республики Саха (Якутия)

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения автора (авторов) 2. Место работы (учебы) и должность или название представляемого творческого объединения 3. Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты)

4. Текстовое обоснование графического содержания логотипа