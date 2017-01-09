Минобщества объявляет конкурсы в поддержку социально ориентированных НКО

Министерство по развитию институтов гражданского общества сообщает о проведении в 2017 году конкурсов, направленных на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

1. Конкурсный отбор заявок по предоставлению субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам. Прием заявок с 9 января по 24 января.

2. Конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2017 году субсидий из государственного бюджета республики. Прием заявок с 1 февраля по 27 февраля.

3. Конкурс на право получения субсидии из государственного бюджета республики для создания и развития ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2017 году. Прием заявок с 1 февраля по 27 февраля.

Министерство организует консультирование по вопросам подготовки заявок к участию в конкурсе.

Полную информацию об условиях, порядке проведения конкурсов и необходимых документах можно узнать на сайте Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) https://minobchestvo.sakha.gov.ru/ или позвонив по контактным номерам 8 (4112) 507-306, 507-308, 507-310, 507-313, 507-309.