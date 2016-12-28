Итоги Года кино в Якутии подведут под мелодии известных кинофильмов

Сегодня в Международный день кино, 28 декабря, в Якутии подведут итоги Года кино. Торжественный вечер состоится в 17.00 часов в Государственном театре оперы и балета им.Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона.

В программе вечера — концертная программа «Жизнь.Музыка.Кино» с участием симфонического оркестра Филармонии Якутии и солистов Государственного театра эстрады: Сахаи, Лэгэнтэя, Ники, Юлианы, Анастасии Готовцевой, Далааны Германа Степанова, Алены Яковлевой, Саниты Ай, Иннокентия Лебедева. Они исполнят композиции известных кинокартин разных лет. Вход свободный.

Год кино Якутия завершает со значительными успехами: — в республике расширяется киносеть: в течение года открыты более 10 кинотеатров и кинозалов в районах, в том числе и при финансировании с федерального бюджета – Якутия прошла федеральный конкурс и стала участником программы кинофикации малых и средних городов страны;

— создан Совет по развитию киноиндустрии Республики Саха (Якутия) при Правительстве региона; при участии Якутии снимаются две кинокартины национального масштаба: «Созвездие Марии» и «Тыгын Дархан»;

— при государственной поддержке улучшается и модернизируется материально-техническая база Национальной кинокомпании «Сахафильм», при содействии которого снимаются и картины независимых производителей кино;

— продолжает совершенствоваться законодательная база кинематографии, планируется создание регионального Фонда кино;

— IV Якутский международный кинофестиваль стал центром регионального кино – в его программе впервые в России прошел форум, объединивший экспертов развития регионального кино;

— ряд якутских кинокартин успешно приняли участие в российских и международных кинофестивалях.