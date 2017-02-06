Интернет-торговля: Специалисты проведут «горячую линию»

Управление Роспотребнадзора и Консультационный центр «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» с 6 по 20 февраля проведут «горячую линию» по вопросам Интернет-торговли.

Специалисты проконсультируют граждан о правилах продажи через Интернет, условиях возврата, изменениях законодательства при проведении проверок по защите прав потребителей, а также действующих нормативных требованиях к этой категории товаров и услуг.

Телефоны «горячей линии»:

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), отдел защиты прав потребителей: (4112) 35-43-24, 32-16-03.

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»: (4112) 44-61-58.

В районах республики за консультациями можно обратиться по телефонам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора республики, с которыми можно ознакомиться на сайте: http://14.rospotrebnadzor.ru/about/structure/regions.

Кроме того, Управление Роспотребнадзора напоминает, что функционирует государственный информационный ресурс — http://zpp.rospotrebnadzor.ru.

Каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых заявлений. Также размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей.