Идет прием заявок на деловую игру «Молодежь — энергия развития города Якутска»

Молодые специалисты, предприниматели, студенты в возрасте от 18 до 35 лет имеют возможность принять участие в V городской деловой игре “Молодежь – энергия развития города Якутска” (МЭР), которая состоится с 9 по 12 марта на базе Центра отдыха и оздоровления “Сосновый бор”.

Заявки для участия принимаются до 24 февраля в Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска (upravlenie.mol@gmail.com, справки по телефону 42-57-45, пр.Ленина, 15, кабинет 217).

Отметим, что повторное участие в деловой игре, а также тех, кто ранее участвовал в игре «Министр», запрещается по условиям положения.

По итогам отбора будет сформировано 7 команд из числа студентов, общественных организаций, специалистов, работающих в сфере предпринимательства, жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, юриспруденции, средств массовой информации, it-технологий, экономики и финансов, территориальных органов местного самоуправления.

В качестве задания команды на основе анализа информационных, аналитических и финансовых документов должны будут разработать свои тематические проекты.

В течение трех дней молодежь ожидают интересные тренинги, лекции, спортивные соревнования, консультации экспертов, встречи с профессионалами своего дела и многое другое.

Жюри оценивает команды по 10-балльной системе. По результатам определятся команды, занявшие I, II, III места, а также обладатель номинации «Лучший игрок», который попадает в состав участников республиканской игры «Министр» от города Якутска. Кроме того, по решению жюри три участника рекомендуются для «Форсайт-навигации».

Команды, занявшие первые три призовых места, награждаются дипломами и ценными призами, а участники команд-победителей рекомендуются для внесения в резерв управленческих кадров города Якутска.