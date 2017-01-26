Госкомцен Якутии представит общественности годовой отчет работы

Госкомцен Якутии приглашает общественность на отчет об итогах работы за 2016 год, который пройдет 31 января в Доме Правительства №2.

Отчет начнется в 14:15ч. Участники мероприятия ознакомятся с информацией о регулировании цен, тарифов и надбавок в коммунальном, топливно-транспортном комплексах, на продовольственном рынке и на различные услуги для населения, также с нововведениями в законодательстве в сфере ценообразования.

Кроме того, будут подведены итоги контрольной деятельности за соблюдением порядка ценообразования и работе с обращениями граждан.

На мероприятие приглашаются все жители республики и представители общественных объединений. Предварительные вопросы можно направить по эл.почте: vasilievaag@yandex.ru или задать по телефону: 8(4112) 50-80-08.

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, для пропуска в здание ДП-2.

Место проведения: г.Якутск, ул.Ленина, 30, Дом Правительства №2, 2 этаж, актовый зал.