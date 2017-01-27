Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей

Сотрудники столичной госавтоинспекции в выходные дни выйдут на массовые проверки водителей. 27-29 января в Якутске увеличится количество нарядов ДПС на городских дорогах и пригородных направлениях. Об этом сообщили в столичном отделе службы.

Массовые проверки направлены на выявление нарушений. Патрульные наряды будут останавливать все транспортные средства.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД и своевременно сообщать в полицию по телефонам 127, 47-35-69 и 35-22-22 о водителях, допускающих грубые нарушения Правил дорожного движения.

Помните, что каждое такое сообщение может спасти чью-то жизнь, напоминают в столичной инспекции.