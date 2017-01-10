Федерации профсоюзов Якутии требуется юрист

Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) объявляет конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста — правового инспектора.

Квалификационные требования: Высшее юридическое образование

Стаж работы по специальности: не менее 1 года.

Требования к кандидату:

— знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов; Трудового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей;

— навыки подготовки проектов нормативных документов, методических, аналитических и инструктивных материалов, экспертизы проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, участие в их правовом сопровождении;

— навыки подготовки служебных документов, делового общения, ведения делопроизводства, составления делового письма;

— умение составлять исковые заявления и отстаивать заявленные требования в судах;

— работа на персональном компьютере на уровне опытного пользователя, умение работать с офисным пакетом приложений Microsoft Office, с информационными системами «Гарант», «Консультант», опыт работы с системами автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота, организационного, документационного и информационного обеспечения деятельности;

— готовность к поездкам по распоряжению работодателя для выполнения трудовых обязанностей вне места постоянной работы (командировки).

Для участия в конкурсе кандидату необходимо предоставить резюме и копию трудовой книжки или выписку из нее.

Документы предоставлять в течение 20 дней после размещения объявления в Федерацию профсоюзов Республики Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 24, конт. тел. 21-93-31, факс: 21-93-32, электронная почта: sakhaprof@mail.ru.