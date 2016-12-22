Без долгов: Не хочу встречать Новый год с макаронами

Жительница Якутска, пришедшая в Службу судебных приставов проверить наличие долгов, призналась, что в прошлом году встречала Новый год необычно.

«В прошлом году приставы арестовали банковский счет, пришлось встречать новый год с тем, что было в холодильнике. В этом году решили заранее провериться на наличие «сюрпризов», рекомендую всем сделать это. Очень неприятно было встречать новый год с макаронами», — призналась Екатерина.

В рамках ежегодной информационной акции «В Новый год — без долгов!» в Службе судебных приставов по Республике Саха (Якутия) с 12 декабря продлили рабочий день. Во всех городских отделах Управления судебные приставы-исполнители дежурят до 20:00. Кроме приема платежей дежурный пристав проводит разъяснительную работу по исполнительным производствам. За две недели в Управление обратились сотни жителей города Якутска.

«То, что приставы продлили время работы, очень хорошо. Решил воспользоваться случаем и после работы оплатить штраф ГАИ, в рабочее время у меня не получалось оплатить, заодно проверил наличие других штрафов. К счастью, обошлось: буду встречать Новый год без долгов!», — радуется Михаил.

Елена собирается с семьей выезжать на новогодние каникулы за границу: «На всякий случай решили проверить, нет ли из-за долгов запрета на выезд за пределы страны. Столько случаев об испорченном отпуске. К большой радости, у нас нет задолженности».