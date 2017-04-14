Афиша Якутска: Куда пойти на выходные

«Юбилей. Предложение»

По-якутски название данного спектакля звучит как «Ойох кэпсэтии», что значит «сватовство». Постановку на основе комедий Антона Чехова представляют режиссеры Руслан Тараховский и Анатолий Николаев. Спектакли будут идти два дня – в субботу и воскресенье. Он идет на якутском языке с синхронным переводом на русский.

Якутские комедийные спектакли всегда имеют свой особенный шарм, чувство юмора, отличимое от других наций. Думаем, что вы останетесь довольны (и помните, смех продлевает жизнь).

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