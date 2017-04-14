Афиша Якутска: Куда пойти на выходные

КИНО
Фильм проходит на одном дыхании. Если даже картина полностью идет на якутском языке (правда, в некоторых кинотеатрах предусмотрены русские субтитры), но это не мешает понять суть. Как говорится, классика кино не нуждается в словах, а фильм по роману Амма Аччыгыйа «Весенняя пора» именно классическая литература. Благодаря искренней актерской игре идеально и точно передана особенная атмосфера тех времен. Алеша Петров в роли Микиты – великолепен! Рекомендую фильм всем – владеющим только русским языком, только якутским языком, читавшим роман и тем, кто о нем впервые услышал. Каждый найдет что-то свое.
«Форсаж»
Наверное, фанаты этой киноэпопеи рады новому фильму (а может, и нет), однако первая реакция нормального человека скорее всего «опять?». Уже шестнадцать лет прошло со времен первой картины. Уже, кажется, можно назвать мировым трендом «бесконечные» сиквелы и приквелы, новые части успешных фильмов. Разве что, стоит посмотреть из уважения к безвременно погибшему Полу Уокеру – как сказал Вин Дизель в одном из интервью, фильм снят именно для него.
«БайБайМэн»
Не очень оригинальный синопсис («трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злом…»), однако, собирает любителей жанра. Сказать, что этот фильм разочаровывает, нельзя, но истинным киноманам вряд ли понравится. Дело ли в игре актеров, их банальным действиям или в нехитром сюжете – не знаю. Любителям ужастиков – посмотреть можно. Тем, кто хочет по-настоящему испугаться – вряд ли будет по нраву.
КОНЦЕРТЫ
В это невозможно поверить, но заслуженная артистка Якутии творит на сцене уже 20 лет! В честь этого события этнопевица Саина приглашает всех на большой сольный концерт в государственном театре оперы и балета! В нем примут участие симфонический концерт Филармонии Якутии «Symphonica Artica», виртуоз варганной музыки Ольга Подлужная и всемирной известный Джордж Коллер (Канада). Не пропустите, концерт будет уже завтра!
ВЫСТАВКИ
В якутском объединенном музее истории, культуры и народов севера открылась выставка, посвященная известному историку Гавриилу Макарову. Она посвящена его 100-летию. Он входил в число крупных якутских историков, оказавших влияние на развитие не только исторической науки, но и общественно-политической жизни республики. Вкладом Макарова являются разработки концепций по истории Октябрьских событий 1917 г., образованию Якутской АССР и гражданской истории. Также он является автором около 200 научно-исследовательских и научно-популярных работ.На выставке представлены документы и награды, фотографии из семейного архива и личные вещи, труды Г.Г. Макарова и книги о нем.
Выставка работает до конца апреля.
Выставка, посвященная Дню космонавтики
В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка работ якутских мастериц лоскутного шитья, участниц Международного арт-проекта «Планета Гагарина», посвященная Дню космонавтики и первому полету в космос Ю.А. Гагарина.
Одной из определяющих целей проекта «Планета Гагарина» является создание арт-проекта в техниках лоскутного шитья, отражающего роль первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в освоении космического пространства и в истории нашей страны и мира. Всего в проекте участвуют мастерицы из 27 городов России, городов Белоруссии и Украины.
Выставка работает в музее до 19 апреля.
СПЕКТАКЛИ
По-якутски название данного спектакля звучит как «Ойох кэпсэтии», что значит «сватовство». Постановку на основе комедий Антона Чехова представляют режиссеры Руслан Тараховский и Анатолий Николаев. Спектакли будут идти два дня – в субботу и воскресенье. Он идет на якутском языке с синхронным переводом на русский.
Якутские комедийные спектакли всегда имеют свой особенный шарм, чувство юмора, отличимое от других наций. Думаем, что вы останетесь довольны (и помните, смех продлевает жизнь).
Купить билеты онлайн: ysia.ru/bilety.
И снова сегодня (очень много выбора для театралов), интересный спектакль в Русском академическом театре, постановки Андрея Борисова. Загадочная русская душа… В чем ее тайна? Режиссер — постановщик вместе с драматургом пытается найти ответ в «Страстях по ямщику», обозначив его как народную быль. Впервые со сцены русского театра в таком большом количестве звучат русские народные песни, исполняемые актерами театра.
Три разных жанра: пьеса, народная песня и музыка к балету, синтезируя и сублимируя, выводят спектакль на новый философский космический уровень, сравнимый с кинорежиссурой Андрея Тарковского.
Спектакль состоится в 18:00 в Русском академическом театре.
ДЕТЯМ
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
Дети любят сказки? Дети любят сказки! Русский академический театр покажет «Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» в эту субботу. Согласитесь, что среди всего многообразия произведений для детей произведения Пушкина занимают особое место. Это целый мир… Дорогие родители, не доверяйте воспитание своего ребенка YouTube и гаджетам! Сказка ждет вас 15 апреля в 11:00.
Конкурс короткометражных мультфильмов для школьников
Участвовать могут школьники с 1 по 11 классы образовательных организаций республики. Заявки и работы принимаются до 20 мая по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 35/7, каб. 9 либо по e-mail: mooedd@mail.ru. Конт.тел.: (4112) 34-45-16.
Мультфильм должен быть на якутском языке и рассказывать об истории и достопримечательностях своего улуса или города (чем отличается ваш улус, какие существуют исторические достопримечательности). Хронометраж – не больше 3 минут, а размер файла не должен превышать 50 Мб по е-mail и 500 Мб на диске или флэшке.
Экспертиза материалов будет с 20 по 25 мая, награждение победителей конкурса состоится 1 июня.
ДРУГОЕ
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Светлая Пасха для всех христиан пройдет в популярном формате фестиваля, который начнется в это воскресенье и будет длиться неделю. Всю программу XVI республиканского Пасхального фестиваля искусств можно посмотреть на сайте Якутской епархии http://pravyakutia.ru.
16 апреля можно обсудить династию Рюриковичей в национальной библиотеке, посмотреть праздничный концерт в русском драмтеатре и сходит на выставку «Золотые купола» в художественном музее.
Однако самое интересное, что случится в воскресенье – мы увидим ЦАРЬ-КУЛИЧ! Да-да, вы не ослышались. В прошлом году в Якутске презентовали 400-килограммовый христианский десерт, а в этом его испекут больше в два раза! Будем надеяться, что якутский царь-кулич попадет в Книгу рекордов Гиннеса.