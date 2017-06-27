Афиша Якутска: Куда пойти 22-29 июня

Трансформеры: Последний рыцарь

Фантастика, боевик, триллер, приключения

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать, и выстоит только один мир: их или наш.