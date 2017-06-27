Афиша Якутска: Куда пойти 22-29 июня

КИНО
Меня зовут Хит Леджер
Документальный фильм
Фильм представляет историю жизни популярного голливудского актера Хита Леджера, ушедшего из жизни на пике своей карьеры. Состоится всего один показ, и фильм демонстрируется в рамках фестиваля австралийского кино в России.
Трансформеры: Последний рыцарь
Фантастика, боевик, триллер, приключения
Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать, и выстоит только один мир: их или наш.
Гадкий я 3
Мультфильм
Один из самых ожидаемых мультфильмов лета стартует в конце июля. Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.
КОНЦЕРТЫ
Скрипка Севера
С 26 июня по 3 июля состоятся концерты молодых скрипачей в возрасте от 8 до 23 лет из разных уголков мира. VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера» приглашает всех жителей на концерты, которые пройдут на сцене Высшей школы музыки. Более 50 участников поделятся своим исполнительским талантом и представят произведения мировой классики.
Вход бесплатный.
МЕРОПРИЯТИЯ
Национальный художественный музей приглашает на выставку «Изобразительное искусство Кыргызстана». Проект проходит в рамках проведения Дней литературы и искусства Кыргызской Республики в Якутии.
Выставка собрала уникальные произведения живописцев, графиков, скульпторов и художников-прикладников своего края. Все произведения, экспонируемые в нашей галерее, являются особо ценными в силу высокого художественного качества важного идейно-тематического содержания.
Выставка выражает своеобразие кыргызского изобразительного искусства, развивающегося в тенденциях общемировой культуры и отражает их национальные традиции.
Выставка работает для всех посетителей с 21 июня по 2 июля в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9.
Часы работы: с 10.00 до 18.00.
Выходные дни: понедельник, вторник.