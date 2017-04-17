Афиша Якутска: Куда сходить 17 — 21 апреля

Ой, мамочки

Фильм о маме, которая застряла в детстве, и ее взрослой дочери. Всем мамам и дочками к просмотру обязателен! А вот его описание для тех, кому хочется узнать подробности:

Мадо — самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот, по совпадению, обе они одновременно оказываются беременны. Мысль о том, что она уже скоро станет бабушкой, не укладывается у Мадо в голове.