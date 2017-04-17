Афиша Якутска: Куда сходить 17 — 21 апреля

КИНО
Ой, мамочки
Фильм о маме, которая застряла в детстве, и ее взрослой дочери. Всем мамам и дочками к просмотру обязателен! А вот его описание для тех, кому хочется узнать подробности:
Мадо — самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот, по совпадению, обе они одновременно оказываются беременны. Мысль о том, что она уже скоро станет бабушкой, не укладывается у Мадо в голове.
Время первых
Фильм для поклонников космоса и фанатов Константина Хабенского. Над проектом работал один из руководителей запуска «Восхода-2» Виктор Благов. Как удалось создать реалистичную космическую технику? Создателям фильма дали доступ к дизайну приборов, но не показали их изнутри — эта информация засекречена. Фильм оценили критики, однако ожидаемых сборов он не получил. Возможно, вы поддержите российское кино?
ВЫСТАВКИ
В арт-галерее «Ургэл» города Якутска открылась первая персональная выставка художника-живописца Иннокентия Корякина, которая называется «Мин эйгэм» («Мой мир»). На ней представлено больше тридцати картин, написанных в последние два десятка лет. Герои его картин взяты из обычной жизни, но показаны как часть огромного мира и даже космоса.
Живописец окончил Якутское художественное училище. Родом Корякин из Мельжихсинского наслега Чурапчинского района.
Выставка работает в арт-галерее «Ургэл» до 23 апреля.
Выставка, посвященная Дню космонавтики
В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка работ якутских мастериц лоскутного шитья, участниц Международного арт-проекта «Планета Гагарина», одной из определяющих целей которого является создание арт-проекта в техниках лоскутного шитья, отражающего роль первого космонавта в освоении космического пространства и истории нашей страны и мира.
В проекте участвуют мастерицы из 27 городов России, Белоруссии и Украины.
Выставка работает в музее до 19 апреля.
СПЕКТАКЛИ
Саха академический театр приглашает 20 апреля в 18.00 на спектакль «Лоокуут уонна Ньургусун» по произведению Тимофея Сметанина. Постановку называют якутской историей Ромео и Джульетты. Эта красивая повесть о двух влюбленных. Дочь богатых родителей Ньургусун хотят выдать замуж за богатого Мардаасай. Но девушке с детства нравится Лоокуут. Ради любви к молодому человеку Ньургусун не боится и смерти…
В главных ролях – муж и жена, а в театре – талантливые артисты Айталина и Вячеслав Лаверновы.
Купить билеты онлайн: ysia.ru/bilety.
19 апреля в 18.00 в Саха академическом театре пройдет спектакль «Наара Суох» по произведению народного поэта Якутии Ивана Гоголева-Кындыл. Герой постановки — весельчак из народа, мудрец. Он высмеивает глупость сытых баев и восхищается мудростью простого народа.
Спектакль посвящен 85-летию народного артиста ЯАССР, заслуженного артиста России Г.Г.Колесова.
Купить билеты онлайн: ysia.ru/bilety.
ДЕТЯМ
Конкурс короткометражных мультфильмов для школьников
Участвовать в конкурсе могут школьники с 1 по 11 классы. Заявки и работы принимаются до 20 мая по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 35/7, каб. 9 либо по e-mail: mooedd@mail.ru. Конт.тел.: (4112) 34-45-16.
Мультфильм должен быть на якутском языке и рассказывать об истории и достопримечательностях улуса или города (чем отличается ваш улус, какие существуют исторические достопримечательности). Хронометраж – не больше 3 минут, а размер файла не должен превышать 50 Мб по е-mail и 500 Мб на диске или флэшке.
ДРУГОЕ
Пасхальный фестиваль «Золотые купола»
В воскресенье начнет работу XVI Республиканский пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола», в рамках которого пройдут концерты, выставки, конкурсы и спектакли. Организаторами праздничных мероприятий являются Якутская и Ленская епархии русской православной церкви, Высшая школа музыки Якутии и министерство культуры и духовного развития региона. Фестиваль начался в Светлое Христово воскресение и продлится неделю.
На этой неделе пройдут выставка «Пасхальные мотивы», концерт ведущих преподавателей Высшей школы музыки РС(Я), сольные концерты и творческие встречи.
Полная программа — на сайте ЯСИА.
Всероссийская премия «Ключевое слово»
Начался прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».
В рамках премии предусмотрено 6 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом» и специальная номинация «За особые заслуги».
Прием заявок на конкурс завершится 15 мая. Положение конкурса можно найти на сайте Федерального агентства по делам национальностей.
Ярмарка вакансий «Занятость без границ»
Молодежная биржа труда «Импульс» приглашает всех жителей Якутска и районов на ярмарку вакансий «Занятость без границ». Здесь можно найти работу, записаться на обучение, грамотно подготовить резюме.
Ярмарка организована Центром занятости населения города при поддержке мэрии и СВФУ. Она пройдет 19 апреля с 10 до 15 часов в торговых рядах «Кружало».