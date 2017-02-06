Краса филологического факультета-2017

«Краса ФЛФ» — это ежегодный благотворительны й конкурс красоты и таланта, проводимый профсоюзной организацией филологического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова.

Все вырученные средства с продажи билетов будут переданы на лечение близняшек Ушкановых. Вите и Вове сейчас 1 год и 10 месяцев. У Вити — двойная гемиплегия тяжелой степени тяжести. У Вовы — спастическая диплегия средней степени тяжести. Кроме этого, у обоих задержка психоречевого развития. Каждый год наша организация помогает маленьким ангелам обрести здоровое и светлое будущее.

Мероприятие в пятый юбилейный год будет проведено в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» 20 февраля в 17:30. Следим за ходом конкурса в социальных сетях: группе Вконтакте, Instagram и Twiiter.