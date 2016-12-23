Как провести выходные: 24-25 декабря

Восемь районных сборных готовятся сразиться за главный приз уходящего года — Кубок Федерации по мас-рестлингу. На помост выйдут лучшие команды республики. Соревнования состоятся 24-25 декабря в спорткомплексе «Модун».

За Кубок Федерации мас-рестлинга поборются сборные Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Намского, Чурапчинского, Таттинского, Амгинского, Верхневилюйского улусов и города Якутска. Они были отобраны по результатам за сезон.

В прошлом году победителями стали мас-рестлеры Усть-Алданского улуса, они же по итогам уходящего года получили награду «Лучшая спортивная федерация» по версии «Сахаада-спорт».

В состав каждой сборной войдут семь юношей, восемь мужчин, семь женщин и четыре ветерана. Спортсмены имеют право участвовать только в одной возрастной группе и весовой категории.

Команды будут разделены на две группы: «А» и «Б». По итогам предварительных встреч определятся лидеры турнирной таблицы, которые сразятся в финале, а занявшие вторые места в группе поборются за бронзовые медали.