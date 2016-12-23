Как провести выходные: 24-25 декабря

КИНО
В этот новый год любимые герои «Ёлок» делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье? и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…
ТЕАТРЫ
25 декабря Исторический зал Национальной библиотеки Якутии приглашает на встречу в Музыкальную гостиную, посвященную 125-летию со дня создания «Кружка любителей музыки и литературы» в Якутии.
Проведет ее доктор исторических наук Андриан Борисов.
В программе:
1. Культурная жизнь российской провинции: как проводили досуг и каковы были культурные запросы жителей Якутии 200 лет назад?
2. Кто и как занимался организацией культурного досуга?
3. Культурная общественность и зарождение профессионального искусства в Якутии
4. Культурная жизнь Якутии в начале XX в.
Вход свободный.
КОНЦЕРТЫ
Главная рок-ёлка Якутии «Rock Moroz» 24 декабря в пятый раз соберет исполнителей тяжёлой музыки и его поклонников.
На концерте группы представят как собственные песни, так и каверы на известные хиты. Якутян ждут выступления «Море Неро», «Бай5ал», «Eyes Parallax», «Перекати-Поле», «Фуга» и других.
Мероприятие пройдёт в культурно-досуговом центре «Европа Клуб» с 16 до 22 часов.
СПОРТ
Восемь районных сборных готовятся сразиться за главный приз уходящего года — Кубок Федерации по мас-рестлингу. На помост выйдут лучшие команды республики. Соревнования состоятся 24-25 декабря в спорткомплексе «Модун».
За Кубок Федерации мас-рестлинга поборются сборные Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Намского, Чурапчинского, Таттинского, Амгинского, Верхневилюйского улусов и города Якутска. Они были отобраны по результатам за сезон.
В прошлом году победителями стали мас-рестлеры Усть-Алданского улуса, они же по итогам уходящего года получили награду «Лучшая спортивная федерация» по версии «Сахаада-спорт».
В состав каждой сборной войдут семь юношей, восемь мужчин, семь женщин и четыре ветерана. Спортсмены имеют право участвовать только в одной возрастной группе и весовой категории.
Команды будут разделены на две группы: «А» и «Б». По итогам предварительных встреч определятся лидеры турнирной таблицы, которые сразятся в финале, а занявшие вторые места в группе поборются за бронзовые медали.
ВЫСТАВКИ
Национальный художественный музей республики приглашает на выставку художника-живописца Леонида Кима, посвященную 100-летию со дня рождения.
Леонид Ким вел большую общественную работу, являлся членом республиканской комиссии «Деятели искусства Якутии в борьбе за мир». Он безвозмездно передавал свои произведения в сельские картинные галереи, в Фонд мира. Его педагогическая деятельность сыграла значительную роль в воспитании целого поколения якутских мастеров изобразительного искусства. С 1954 г. года художник являлся экспонентом многих республиканских, всероссийских, всесоюзных и зарубежных художественных выставок, представляющих искусство Якутии.
ДЕТЯМ
Ребят ожидают насыщенные выходные, богатые на спектакли и музыкальные постановки.
Русский драмтеатр приглашает маленьких горожан и гостей столицы 24 декабря на премьеру сказки «Волшебная лампа Алладина» в 11.00. Вход: 300 руб.
В Национальном художественном музее Якутии пройдет детский спектакль «Снежная Королева». Каждый год музей принимает более 700 детишек из детских садов и школ города. Уже полюбившийся маленьким и взрослым горожанам образцовый музейный детский театр-студия «Этюд» в этом году представит спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андерсена и пьесы Е.Л. Шварца.
Время: 12.00, 14.00. Стоимость билета: 450 руб.
С 24 по 29 декабря и со 2 по 5 января 2017 года Государственный театр юного зрителя приглашает своих любимых зрителей на самый крутой новогодний утренник — фантастическое приключение «Бэтмен и Робин спасают Новый год».
Начало в 12:00 и 15:00.
Цена билетов: 300 рублей.