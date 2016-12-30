Как провести новогодние выходные: 31 декабря — 1 января

КИНО
«Викинг»
Громкая историческая премьера с миллиардным бюджетом «Викинг» – одна из самых ожидаемых картин 2016 года. Неожиданно российские кинодеятели решили снять сюжет про Средневековье, причем взялись за это основательно, ведь подготовка к фильму шла шесть лет. Критики отмечают сильный актёрский состав, а простые зрители ожидают интересной истории и спецэффектов. Оцените новую историческую драму – уже в кинотеатрах столицы.
«Три богатыря и Морской рыцарь»
Тенденция делать продолжения, а не выпускать что-то новое, соблюдается и в анимации – мультипликационный цикл «Три богатыря» представляет седьмую по счёту картину. Думаем, что дети будут не против посмотреть этот добрый и поучительный российский мультик снова. На этот раз приключения знакомых персонажей произойдут в Китае, гласит рецензия. Посмотрим? Премьера – 1 января.
ТЕАТРЫ
Увы, театральных постановок 31 декабря и 1 января не будет. Но уже со второго числа все новые и любимые спектакли пройдут на сцене Русского академического театра – «Голодранцы и аристократы», «Тётки», «Out of order или Тринадцатый номер» и другие.
КОНЦЕРТЫ
Для любителей традиции в новогоднюю ночь смотреть «Голубой огонёк» — концерт «Саҥа дьылга бэлэхтээ» («Подари на Новый год»), который состоится в Саха академическом театре 1 января. Вас ожидают шоу-представление, дискотека, игры, подарки и, конечно же, шампанское. Начало: 02:00. Цена билета: 1700 рублей.
Для тех, кто ищет, как провести оригинальный вечер, предлагаем посетить первую Geek-ёлку. Танцпол, караоке, праздничный пунш и чемпионаты на приставках – встречайте Новый год необычно! Пройдет это мероприятие в Geek-кафе в ночь на 1 января. Кстати, всем, кто придёт, в подарок вручат новогоднюю шапочку. Цена билета: 1000 рублей.
Истинно мужской компанией выступят на сцене Дома дружбы народов имени А. Е. Кулаковского звёзды якутской эстрады Эрхаан, Лэгэнтэй, Мирослав Егоров, Павел Семенов, Василий Еремеев и Саарын. Концерт «Песни настоящих мужчин» состоится 1 января в 19:00. Цена билета: 800 рублей.
ВЫСТАВКИ
В национальном художественном музее работу продолжают постоянные экспозиции – галерея зарубежного искусства и картинная галерея академика и живописца Афанасия Осипова. Выставки работают с 10.00 до 18.00. Цена билета: 50-100 рублей.
ФЕЙЕРВЕРК
Традиционный и любимый горожанами салют порадует якутян на площади Ленина в 00:30, ему будут предшествовать театрализованное представление и выступление представителей руководства города. Завтра ночью ожидается потепление до 33 градусов мороза, так что ничто не должно помешать отпраздновать Новый год всей семьей. С Новым годом, с новым счастьем!