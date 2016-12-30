Как провести новогодние выходные: 31 декабря — 1 января

«Викинг»

Громкая историческая премьера с миллиардным бюджетом «Викинг» – одна из самых ожидаемых картин 2016 года. Неожиданно российские кинодеятели решили снять сюжет про Средневековье, причем взялись за это основательно, ведь подготовка к фильму шла шесть лет. Критики отмечают сильный актёрский состав, а простые зрители ожидают интересной истории и спецэффектов. Оцените новую историческую драму – уже в кинотеатрах столицы.

«Три богатыря и Морской рыцарь»

Тенденция делать продолжения, а не выпускать что-то новое, соблюдается и в анимации – мультипликационный цикл «Три богатыря» представляет седьмую по счёту картину. Думаем, что дети будут не против посмотреть этот добрый и поучительный российский мультик снова. На этот раз приключения знакомых персонажей произойдут в Китае, гласит рецензия. Посмотрим? Премьера – 1 января.