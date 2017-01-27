Гид выходного дня: Куда пойти 28 и 29 января

«Притяжение»

Фантастический фильм от российского режиссеоа Федора Бондарчука успел собрать как положительные, так и отрицательные отзывы зрителей. На сайте «Кинопоиск» он набрал 6,4 балла: неплохая оценка, хоть и не самая высшая. Что касается сюжета, то он довольно банален, в фильме повествуют о найденном неопознанном объекте. Возможно, развязка удивит вас? Предлагаем оценить новую картину самим и так составить свое мнение. Рекомендуется к просмотру с 12 лет!

«Рай»

Следующая картина в нашей подборке тоже российская, на этот раз режиссера Андрея Кончаловского. Имя довольно значимое в кинематографе нашей страны, как и актеров, исполняющих главные роли: Юлия Высоцкая и Виктор Сухоруков. Жанр фильма определен как «историческая драма». Русская аристократка Ольга, участница французского Сопротивления, арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Двухчасовая картина предназначена для зрителей с 16 лет.