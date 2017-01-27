Гид выходного дня: Куда пойти 28 и 29 января

КИНО
«Притяжение»
Фантастический фильм от российского режиссеоа Федора Бондарчука успел собрать как положительные, так и отрицательные отзывы зрителей. На сайте «Кинопоиск» он набрал 6,4 балла: неплохая оценка, хоть и не самая высшая. Что касается сюжета, то он довольно банален, в фильме повествуют о найденном неопознанном объекте. Возможно, развязка удивит вас? Предлагаем оценить новую картину самим и так составить свое мнение. Рекомендуется к просмотру с 12 лет!
«Рай»
Следующая картина в нашей подборке тоже российская, на этот раз режиссера Андрея Кончаловского. Имя довольно значимое в кинематографе нашей страны, как и актеров, исполняющих главные роли: Юлия Высоцкая и Виктор Сухоруков. Жанр фильма определен как «историческая драма». Русская аристократка Ольга, участница французского Сопротивления, арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Двухчасовая картина предназначена для зрителей с 16 лет.
СПЕКТАКЛИ
«Тётки»
КОНЦЕРТЫ
«Восточный Новый год»
Новый год встретили, старый проводили, почему бы еще раз не встретить — на этот раз по восточному гороскопу? 28 января в 18:00 в государственном Сахацирке вас ждет концерт звезд якутской эстрады, цирковое представление, китайская кухня, массажная комната и ярмарка. Стоимость билетов: 800-1000 руб. Билеты можно приобрести в кассе Сахацирка.
ВЫСТАВКИ
«Уран иис: угэс уонна аныгы кэм»
Национальный художественный музей РС (Я) приглашает на творческую выставку «Уран иис: угэс уонна аныгы кэм» (Декоративное шитье: традиции и современность) мастеров «Высшей школы мастерства «Уран иис» под руководством исследователя декоративно-прикладного искусства якутов и народов Севера, народного мастера РС (Я), члена Союза художников России, к.и.н., доцента СВФУ им.М.К. Аммосова Петровой Светланы Ивановны.