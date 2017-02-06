Афиша Якутска: Куда пойти 6-10 февраля

Ремейк ужастика "Звонок", спектакль по мотивам знаменитой повести "Сайсары куэлгэ" (тот самый "Мой убийца" и другие мероприятия недели в обзоре ЯСИА.

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КИНО

Без названия (1)«Звонки»

В общем-то, описание к фильму является полным плагиатом первой части, а отрицательные отзывы и оценка 4,8 на Кинопоиске не особо вдохновляют на поход в кино. Но для ностальгии самое то!

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.

silence«Молчание»

Главную роль в фильме играет популярный актер Эндрэ Гарфилд, он же новый Человек-паук, он же — друг Марка Цукерберга из «Социальной сети». Жанр новой картины опеределяется как историческая драма. Оценим?
В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие.
КОНЦЕРТЫ

original«Ырыа — санаам ырыата» — концерт Лины Акимовой

Саха академический театр имени П. А. Ойунского 8 февраля приглашает на сольный концерт заслуженной артистки Якутии, солистки государственного вокального ансамбля «Туймаада». Вечер будет посвящен 30-летию коллектива. В программе сольного концерта — композиции якутских мелодистов и авторские песни. Начало в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах театра, к/т «Центральный» и в камерном концертном зале «Туймаада».

Справки по тел.: 42-81-35, 715-622

ВЫСТАВКИ

original (1)«Со светлой душой» — выставка памяти художника-костореза Владимира Нестерова

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на выставку «Со светлой душой…» памяти художника-костореза Владимира Нестерова.

В экспозиции будут представлены более 30 работ Владимира Нестерова. Отличительной особенностью серий «Герои олонхо», «Рыбаки», «Шаманы» является миниатюрный размер композиций (всего 2-3 сантиметра), динамичность и экспрессивность силуэтов.

Выставка будет работать для всех посетителей с 8 по 22 февраля кроме понедельника и вторника в основном здании музея по адресу: ул. Кирова, 9. Часы работы: с 10.00 до 18.00.

 

ВЫСТАВКИ

original (2)В Саха академическом театре им. П. А. Ойунского состоится спектакль по повести якутского писателя Егора Неймохова «Сайсары күөлгэ түбэлтэ» (Случай на озере Сайсары).

Напоминать о фильме, который снят на основе того же произведения — «Мой убийца» — думаю, не требуется.

Это медиа-спектакль – история о нелегкой работе милиционеров и работников прокуратуры. Прототипом главного героя послужил известный юрист в республике Макар Яковлев. Главную роль исполняет артист Саха театра Иннокентий Луковцев.

Зрители смогут оценить медиа-спектакль 9 февраля в 18:00 на сцене Саха театра.

original (3)«Ааттаах поэт Арбита»
 Саха театр приглашает на спектакль Айсена Дойду «Ааттаах поэт Арбита». Это повествование о поэте Иване Слепцове-Арбита.
Гражданская позиция поэта – это вопреки реально существующим политическим программа, диалогам и установкам тоталитарной системы, которая всегда устраняла и уничтожала честных и талантливых.
Роли исполняют: Валентин Макаров, Илья Портнягин, Игорь Говоров и другие артисты Саха театра. Рекомендуется с 14 лет!
ДЕТЯМ

2017-02-03_16-46-48Ледовый парк «Северное сияние»

4 февраля состоится долгожданное открытие ледового парка на 202 микрорайоне! Думаем, что это событие порадует не только детей, но и взрослых. Стоимость входа: детский билет 150, взрослый 250 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный! На территории парка можно арендовать ледянки за 50 рублей и перекусить в кафе.

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