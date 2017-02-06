Афиша Якутска: Куда пойти 6-10 февраля

КИНО
В общем-то, описание к фильму является полным плагиатом первой части, а отрицательные отзывы и оценка 4,8 на Кинопоиске не особо вдохновляют на поход в кино. Но для ностальгии самое то!
Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.
КОНЦЕРТЫ
«Ырыа — санаам ырыата» — концерт Лины Акимовой
Саха академический театр имени П. А. Ойунского 8 февраля приглашает на сольный концерт заслуженной артистки Якутии, солистки государственного вокального ансамбля «Туймаада». Вечер будет посвящен 30-летию коллектива. В программе сольного концерта — композиции якутских мелодистов и авторские песни. Начало в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах театра, к/т «Центральный» и в камерном концертном зале «Туймаада».
Справки по тел.: 42-81-35, 715-622
ВЫСТАВКИ
«Со светлой душой» — выставка памяти художника-костореза Владимира Нестерова
Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на выставку «Со светлой душой…» памяти художника-костореза Владимира Нестерова.
В экспозиции будут представлены более 30 работ Владимира Нестерова. Отличительной особенностью серий «Герои олонхо», «Рыбаки», «Шаманы» является миниатюрный размер композиций (всего 2-3 сантиметра), динамичность и экспрессивность силуэтов.
Выставка будет работать для всех посетителей с 8 по 22 февраля кроме понедельника и вторника в основном здании музея по адресу: ул. Кирова, 9. Часы работы: с 10.00 до 18.00.
ВЫСТАВКИ
ДЕТЯМ
Ледовый парк «Северное сияние»
4 февраля состоится долгожданное открытие ледового парка на 202 микрорайоне! Думаем, что это событие порадует не только детей, но и взрослых. Стоимость входа: детский билет 150, взрослый 250 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный! На территории парка можно арендовать ледянки за 50 рублей и перекусить в кафе.