Афиша Якутска: Куда пойти 6-10 февраля

«Звонки»

В общем-то, описание к фильму является полным плагиатом первой части, а отрицательные отзывы и оценка 4,8 на Кинопоиске не особо вдохновляют на поход в кино. Но для ностальгии самое то!

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.